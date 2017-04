Crianças do Laos vão receber cuidados de saúde gratuitos

Crianças receberão cuidados médicos gratuitos nos hospitais do governo do Laos este ano, de acordo com uma nova política governamental com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade de menores de cinco anos, informou o jornal local Vientiane Times. O Laos fica no sudeste da Ásia.

A política - conhecida como Estratégia e Plano de Ação para o Serviço Integrado de Saúde Reprodutiva Materno-Infantil - enfoca as mulheres grávidas e seu acesso a mais serviços de saúde em hospitais e instituições beneficentes em todo o país e também fornece cuidados gratuitos a crianças, particularmente recém-nascidos e menores de cinco anos.

O diretor do Departamento de Higiene e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Phath Keungsaneth, disse que a nova política visa permitir que todas as crianças com menos de cinco anos em todas as províncias do país desfrutem de um melhor acesso aos serviços de saúde, incluindo exames gratuitos de saúde e tratamento em hospitais e dispensários governamentais, não apenas para crianças carentes.