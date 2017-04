Vantagem de Macron aumenta após apuração de votos no exterior

O Ministério do Interior da França divulgou nesta segunda-feira (24) um novo resultado da apuração dos votos do acirrado primeiro turno das eleições presidenciais.

O total inclui a contagem dos territórios ultramarinos e dos franceses no exterior.

Com os dados, o percentual do candidato liberal do movimento de centro Em Marcha! Emmanuel Macron subiu para 24,01%, com 8.657.326 milhões de votos. Já a ultracionalista e líder da Frente Nacional Marine Le Pen teve uma queda em seu resultado, garantindo 21,30%, o equivalente a 7.679.493 milhões de votos.

Segundo o levantamento, o conservador François Fillon (Os Republicanos) conquistou 20,01% dos eleitores, enquanto que o esquerdista Jean-Luc Melenchon ficou na sequência com 19,58% dos votos. O postulante do Partido Socialista (OS), Benoit Hamon, foi derrotado com apenas 6,36%, ficando na quinta posição.

Com a definição, os dois candidatos mais votados disputarão o segundo turno no próximo dia 7 de maio.