Turquia liberta jornalista italiano preso perto da Síria

O jornalista italiano Gabriele Del Grande, que estava detido na Turquia, foi solto na noite deste domingo (23) e já voltou para a Itália nesta segunda-feira (24) em um voo da Turkish Airlines que aterrissou em Bolonha.

Del Grande foi recebido no aeroporto pelo ministro italiano das Relações Exteriores, Angelino Alfano, e contou que não sofreu nenhum tipo de violência pelas autoridades turcas. "Eu estou bem. O problema foi a detenção, a privação da liberdade pessoal. Não sofri nenhum tipo de violência", confessou.

"Gabriele Del Grande foi libertado. Conversamos agora há pouco e ele está voltando à Itália. Já teve o privilégio de dar a notícia à sua família", anunicou o chanceler em um tuíte. "Ontem à noite, o colega turco do Ministério das Relações Exteriores Mevlut Cavusoglu me comunicou da decisão. Eu o agradeço", contou Alfano.

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, conversou nesta manhã com o pai de Gabriele Del Grande, Massimo, e disse que a soltura era "fruto do trabalho diplomático realizado com empenho e discrição".

Gabriele Del Grande é fotógrafo e jornalista especializado em coberturas de imigração. Ele foi preso em há cerca de três semanas durante uma operação policial na fronteira da Turquia com a Síria. Transferido para uma prisão em Mugla, no sudoeste do país, ele fez uma greve de fome contra sua detenção.

Seus advogados alegaram que não havia motivos para a prisão, pois ele estava na Turquia para escrever um livro, e não cometera atividades ilícitas ou perigosas. O repórter também atua como documentarista e já produziu um filme sobre solicitantes de refúgio sírios e palestinos que desembarcam na ilha italiana de Lampedusa.