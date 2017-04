'The Economist': Macron e Le Pen avançam para disputa presidencial da França

A revista britânica The Economist traz nesta segunda-feira (24) uma análise sobre o resultado do primeiro turno da eleição presidencial francesa.

O texto afirma que após a campanha mais volátil e mais estreita da história recente, a votação resultou em um resultado extraordinário, colocando dois outsiders do partido na última rodada da eleição presidencial do país. Segundo estimativas da Ipsos, Emmanuel Macron, um independente centrista pró-europeu, ficou em primeiro lugar com 23,7%. Marinha Le Pen da Frente Nacional de extrema-direita (FN) seguiu com 21,9%. Ambos seguem para o segundo turno em 7 de maio.

The Economist aponta que este resultado significa que, pela primeira vez na história francesa moderna, a segunda rodada não incluirá um candidato de qualquer das duas famílias políticas - os socialistas e os republicanos - que ocuparam a presidência desde a Quinta República foi estabelecida por Charles de Gaulle Em 1958. François Fillon, ex-primeiro-ministro e candidato republicano, ficou em terceiro lugar, com 19,7% dos votos, acompanhado por Jean-Luc Mélenchon, de extrema esquerda, com 19,2%, que não conseguiu As últimas semanas da campanha.

A escolha por Le Pen e Macron para o segundo turno, com uma alta participação de cerca de 80%, é notável em vários aspectos. Na verdade, ele transforma a rodada final da eleição em uma disputa direta entre duas visões de mundo rivais, explica o diário. Fazendo campanha sob o lema "Em nome do povo", Le Pen se intitula "patriota" e difunde uma mensagem essencialmente nacionalista. Ela promete realizar um referendo para tirar a França da União Europeia e, portanto, da zona do euro; Introduzir barreiras comerciais protecionistas; Fiscalizar empresas que contratam estrangeiros; além de fortalecer os laços com a Rússia de Vladimir Putin; Para fechar as fronteiras à imigração; E para tirar os suspeitos jihadistas com dupla cidadania de sua nacionalidade francesa.

The Economist descreve que em contraste com Le Pen, Macron, que criou o seu partido, En Marche! ha apenas um ano, defende manter a França central para a ordem ocidental liberal. Ex-ministro da Economia socialista, ele é um zeloso pró-europeu que quer reforçar os laços com a Alemanha, manter a França como parte do sistema comercial global, construir um apoio interpartidário entre esquerda e direita para "desbloquear" a economia francesa , e apoiar a aliança transatlântica. As pesquisas realizadas antes da primeira rodada sugeriam consistentemente que venceria a Le Pen por 20 pontos em um confronto direto. Embora nenhuma surpresa possa ser descartada, os eleitores do centro-direita e da extrema esquerda devem se reunir com ele, quaisquer que sejam suas reservas, para mantê-la fora.

Este resultado de primeira rodada também poderia presagiar a desintegração do sistema de partidos francês, destaca The Economist. É uma confirmação do clima anti-establishment já que nem a Sra. Le Pen nem o Sr. Macron pertencem a um partido estabelecido do mainstream. A FN foi fundada em 1972 pelo pai de Le Pen, Jean-Marie Le Pen, mas foi confinada por décadas às margens xenófobas da vida política. Quando Le Pen chocou a França e chegou à final da eleição presidencial em 2002, foi batido por Jacques Chirac, um gaullista, que obteve 82% dos votos no segundo turno. A FN tem atualmente apenas dois deputados na Assembléia Nacional, e prefeitos em apenas uma dúzia das 36.000 comunas do país. Que a Sra. Le Pen esteja em uma posição potencialmente para dobrar o resultado de seu pai é um reflexo de como distante girou o FN em uma característica fixa do sistema partidário francês, e trouxe suas idéias na corrente principal. Mesmo se ela perde a presidência, o FN tem exercido influência sobre esta campanha de uma forma que supera em muito a sua representação eleitoral.

Enquanto o senhor deputado Macron e a senhora deputada Le Pen preparam-se agora para uma dura campanha de duas semanas, a França poderá ter um profundo realinhamento político, conclui The Economist.

> > The Economist