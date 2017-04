Técnico mata garoto de 10 anos e depois se suicida no Uruguai

No último sábado (23), o menino Felipe Romero, de 10 anos, foi encontrado morto a 150 quilômetros de Montevidéu, capital do Uruguai. O garoto estava desaparecido desde a quinta-feira (21), quando sumiu durante a saída do colégio. Segundo a polícia local, o treinador de futebol, de Felipe, Fernando Sierra, assassinou a criança e se suicidou na sequência. O corpo de Sierra foi encontrado no mesmo local do corpo do garoto.

Felipe foi treinado por Sierra nas categorias de base do time de futebol, Club Defensor de Maldonado, e criaram uma forte afinidade. De acordo com as testemunhas, o pai do garoto não participava ativamente da vida da criança, o que aproximou a relação de Sierra e Felipe. O treinador era tão próximo do aluno que em alguns casos até o buscava na escola.

Felipe Romero e o treinador Fernando Sierra tinham uma relação de "pai e filho"

O que chamou a atenção da mãe de Felipe foi um dia em que o garoto disse que não gostaria mais de treinar e nem de encontrar com Fernando Sierra. A mãe confrontou o treinador, que, segundo ela respondeu que se mataria caso não pudesse mais se encontrar com a criança.