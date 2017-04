Papa não usará carro blindado no Egito, apesar de riscos

O papa Francisco não usará carros blindados durante a viagem que fará ao Egito no próximo fim de semana, apesar dos riscos de atentados terroristas. "Para seus deslocamentos, o Papa usará um automóvel fechado, mas não blindado. Foi ele que quis assim", disse nesta segunda-feira (24) o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Greg Burke, ao apresentar a jornalistas um briefing da viagem.

Negando que o Vaticano esteja preocupado com qualquer risco à segurança de Francisco, Burke comentou que "vivemos em um mundo onde este aspecto [de atentados] faz parte da vida". "Vamos seguir adiante serenamente, como é a vontade do Santo Padre", acrescentou.

De acordo com Burke, "a segurança é um problema também na Itália, ou na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos". "O Papa, mesmo após os atentados recentes no Egito, confirmou sua vontade de visitar o país como sinal de proximidade. Não estamos preocupados", garantiu o diretor de comunicação do Vaticano. Jorge Mario Bergoglio fará uma viagem oficial ao Egito entre os dias 28 e 29 de abril, cuja agenda inclui encontros com líderes religiosos locais e com as autoridades políticas.

No início do mês de abril, um atentado contra duas igrejas cristãs coptas cometido pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) deixou mais de 35 mortos e 100 feridos. Francisco condenou os ataques, mas não cancelou a viagem. O Papa costuma usar papamóvel (carro de aparição pública) aberto em suas viagens apostólicas, mas desta vez, no Egito, optará por veículos fechados. Mesmo assim, não haverá blindagem especial.