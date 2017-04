Macron triunfa em áreas da esquerda; Le Pen, nos extremos

Assim como acontece em nações como Brasil e Estados Unidos, o mapa das eleições presidenciais na França revela uma profunda divisão política no país.

A candidata ultranacionalista Marine Le Pen (Frente Nacional) terminou o primeiro turno na liderança em mais da metade (cerca de 19 mil) das mais de 35 mil cidades francesas, mas em nenhuma das 10 maiores metrópoles do país.

Segundo dados do Ministério do Interior, Le Pen foi dominante nos extremos sul e norte da França e em um "corredor" que conecta as duas pontas pelo leste, perto das fronteiras com Itália, Suíça, Alemanha e Bélgica. No entanto, esse desempenho não se repetiu nas grandes cidades.

Das 10 maiores, a ultranacionalista teve como melhores resultados a segunda colocação em Marselha (23,66%) e Nice (25,28%). Em três delas, incluindo Estrasburgo, uma das sedes do Parlamento Europeu (12,17%), Montpellier (13,32%) e Lille (13,83%), Le Pen ficou apenas na quarta posição.

Em outras quatro, inclusive a capital Paris (4,99%), Toulouse (9,37%), Nantes (7,12%) e Bordeaux (7,39%), a líder da Frente Nacional perdeu até do socialista Benoît Hamon e terminou o primeiro turno em quinto lugar.

Isso mostra que seu discurso contra a União Europeia e em defesa do fechamento das fronteiras tende a ter mais apelo longe de regiões cosmopolitas, onde o medo da imigração em massa e da perda da "identidade francesa" costuma ser maior.

Por outro lado, Le Pen venceu em 47 dos 101 departamentos da França, incluindo 16 que não haviam preferido o candidato da Frente Nacional nas três últimas eleições presidenciais. A Córsega, que tradicionalmente vota com a direita, escolheu a ultranacionalista.

Macron

Já o postulante liberal Emmanuel Macron (Em Marcha!), que disputa sua primeira eleição, venceu em 7,1 mil cidades, pouco mais de um terço das conquistadas por Le Pen. Seus territórios se concentram sobretudo na metade ocidental da França e nas grandes cidades e seus arredores.

Entre as 10 principais metrópoles, o ex-ministro das Finanças faturou cinco: Paris (34,83%), Lyon (30,31%), Nantes (30,83%), Estrasburgo (27,76%) e Bordeaux (31,26%). Em outras três, ficou na vice-liderança: Toulouse (27,27%), Montpellier (24,69%) e Lille (25,02%), sempre atrás do esquerdista Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa).

Seus piores resultados foram as terceiras colocações em Marselha (20,44%) e Nice (20,52%), justamente onde Le Pen teve seus melhores desempenhos. Macron também levou 42 departamentos, sendo que 32 haviam votado no Partido Socialista em 2012 - de uma maneira geral, o candidato do Em Marcha! saiu-se melhor em territórios da esquerda do que da direita, embora não se identifique com nenhum dos dois lados.

Macron terminou o primeiro turno em primeiro lugar, com 24,01%, e Le Pen ficou logo atrás, com 21,30%. Ambos se enfrentarão no segundo turno, marcado para 7 de maio.