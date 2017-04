'La Nación': Macri espera de Trump gesto político para destravar exportações 

O jornal argentino La Nación publicou neste domingo 923) uma matéria onde fala que o governo de Mauricio Macri tem expectativas para a sua primeira reunião na quinta-feira (28) com o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo reportagem a Casa Rosada espera reafirmar a agenda bilateral projetada com o ex-presidente Barack Obama e principalmente um gesto político da Casa Branca para desbloquear as exportações do país de limões, biodiesel e carne.

La Nación diz que de acordo com fontes oficiais, Macri assumiu que "os anúncios poderiam esperar um pouco", mas gostaria de selar o bom relacionamento pessoal com Trump e fortalecer a amizade entre os países.

Além disso, acrescenta o diário argentino, Macri e Cabrera devem se reunir com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos (Amcham) para o comércio de petróleo e fluxos de capitais para o país. Um anúncio é esperado, mas ainda é mantido a sete chaves.

> > La Nación