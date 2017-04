Incidentes após eleições na França têm 9 feridos e 29 presos

Ao menos nove pessoas ficaram feridas e 29 foram presas em Paris na noite deste domingo (23), logo após o anúncio do resultado do 1° turno das eleições presidenciais francesas. Os feridos são seis policiais e três manifestantes, que participaram da marcha estudantil cujo mote era o "antifascismo" e o "anti-Macron", ou seja, contra os dois vitoriosos das urnas. O protesto terminou em confusão perto da Praça da Bastilha.

As eleições presidenciais francesas ocorreram neste domingo (23), com forte clima de tensão após o tiroteio registrado na capital na última quinta-feira. As autoridades tinham emitido um alerta máximo de risco de atentados durante as eleições, o que colocou em dúvida a participação dos eleitores e o nível de abstenção.

>> Macron e Le Pen se enfrentam no 2º turno

Carros foram incendiados durante o protesto

Com quase todas as urnas apuradas, o primeiro turno das eleições terminou com o liberal Emmanuel Macron, de 39 anos, e a ultranacionalista Marine Le Pen, de 48 anos, na liderança. Ele, do partido "Em Marcha!", teve cerca de 24% dos votos, contra os 21% da líder do extrema-direita Frente Nacional (FN). Macron e Le Pen disputarão o 2° turno das eleições no dia 7 de maio.

Pela primeira vez desde 1958, os dois principais partidos políticos da França, o Republicano e o Socialista, não estão na disputa ao Palácio do Eliseu.

Da agência 'Ansa Brasil'