Explosão em escola russa deixa um morto e 13 feridos

Uma explosão ocorreu no edifício de uma escola na localidade de Agvali, na república russa de Daguestão. Segundo os dados preliminares, uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas, comunica o portal on-line LIFE.

O Ministério do Interior da república comunica sobre 11 pessoas feridas e 1 adolescente morto como resultado do manuseio inadequado de armas na escola. O Ministério do Interior também confirma que o escolar que trouxe a granada para a escola foi detido e se encontra na delegacia.

Segundo relatos, um escolar trouxe uma granada para a sala de Informática, tendo esta explodido devido a manuseio inadequado. O diretor da escola confirmou aos jornalistas a morte de um escolar como resultado da explosão.

"Um escolar morreu e 8, segundo os dados preliminares, ficaram feridos, três deles se encontram em estado grave, em reanimação", comunicaram funcionários de um hospital local à Sputnik.

Além de um escolar morto, 13 crianças sofreram ferimentos e foram hospitalizadas, disse o vice-diretor da escola. Anteriormente havia sido relatado sobre 11 feridos e 1 morto.

