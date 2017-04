Estados Unidos realizam novos bombardeios no Iêmen

Os militares dos EUA realizaram novos ataques no Iêmen contra os membros do grupo terrorista Al-Qaeda na Península Arábica (AQAP na sigla em inglês, banido na Rússia), informou o porta-voz do Departamento de Defesa, capitão Jeff Davis.

Em 29 de janeiro, o governo do presidente Donald Trump ordenou o seu primeiro ataque militar contra o grupo terrorista no Iêmen. A ação resultou na morte do soldado de elite Ryan Owens.

"Fizemos um ataque em 18 de abril… era contra três terroristas da AQAP e um ontem adicional, 23 de abril, contra oito terroristas da AQAP", disse Davis em entrevista coletiva. "Desde 28 de fevereiro, realizamos mais de 80 ataques de precisão contra militantes da AQAP, infraestrutura, posições de combate e equipamentos no Iêmen".

Durante a operação, as forças de operações especiais dos Estados Unidos mataram 14 militantes e civis, incluindo a filha de oito anos do ex-líder da Al-Qaeda, Anwar Awlaki. Segundo a imprensa, o objetivo da operação era capturar ou matar o líder do grupo, Qassim Rimi, considerado o terceiro terrorista mais perigoso do mundo e um mestre recrutador. No entanto, ele sobreviveu.

A AQAP foi estabelecido em 2009 e foi condenado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Rússia e muitas outras nações.

