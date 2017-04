'Deutsche Welle': Mercado europeu sente alívio com resultado de eleição francesa

Matéria publicada nesta segunda-feira (24) pelo Deustche Welle conta que o euro saltou nesta manhã, depois que o resultado do primeiro turno da eleição presidencial na França se mostrou de acordo com as pesquisas de opinião, tranquilizando o temor no mercado cambial sobre um novo choque político no segundo turno.

Segundo reportagem o índice DAX, de referência na Bolsa de Valores de Frankfurt, atingiu seu ponto mais alto na história, com os mercados de ações na Europa reagindo com alívio depois da vitória do centrista Emmanuel Macron no primeiro turno da eleição presidencial na França. O índice das 30 principais ações da Alemanha brevemente atingiu os 12.398 pontos, ligeiramente acima do recorde anterior de 12.391 alcançado em abril de 2015.

O Welle acrescenta que o euro subiu cerca de 2% em relação ao iene, apontando para uma queda na preocupação sobre as chances da candidata populista de direita, de discurso anti-UE e anti-euro, Marine Le Pen. Ela irá ao segundo turno, mas todas as sondagens apontam vitória de Macron.

O diário alemão destaca que as pesquisas apontam que Macron deve derrotar Le Pen por cerca de 30 pontos percentuais de diferença no segundo turno, o que permitirá acionistas que protegeram – ou descartaram – suas participações em ativos na zona do euro a comprá-los de volta.

DW ressalta que pouco mais de 12 horas depois do fechamento das urnas na França, o euro subia 1,04% em relação ao fechamento de sexta-feira em Nova York para ser negociado a 1,0837 dólar americano. O euro subiu 1,2% em relação à libra esterlina e marcou o valor de 84,37.

Le Pen e Macron têm visões radicalmente diferentes para um país cuja economia está pior do que a de seus vizinhos e onde um quarto dos jovens está desempregado. Macron defende medidas de desregulamentação gradual da economia francesa, que seriam bem recebidas pelos mercados financeiros globais, enquanto Le Pen defende abandonar o euro e possivelmente sair da União Europeia, finaliza Deutsche Welle.

