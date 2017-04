Assaltantes de transportadora de valores no Paraguai são brasileiros, diz ministro

O ministro do Interior do Paraguai, Lorenzo Lezcano, disse em entrevista à radio ABC Cardinal que os assaltantes de uma transportadora de valores em Ciudad del Este são brasileiros. O roubo ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24) na sede da Prosegur. Ladrões fortemente armados invadiram o local e fugiram com dinheiro.

A Polícia Nacional do Paraguai tinha apontado para o roubo US$ 40 milhões (mais de R$ 120 milhões), mas o chefe de investigações de delitos da Polícia Nacional em Alto Paraná, Arsênio Correa, disse que os valores ainda são contabilizados.

Segundo a agência Telám, o grupo formado por cerca de 50 pessoas abriu um cofre com uso de explosivos e fuzis antiaéreos. O jornal La Nación do Paraguai informou que o assalto foi liderado por membros da facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), que também atacaram a sede da polícia e do governo. Um policial identificado como Sabino Ramón Benítez morreu em confronto com os assaltantes.

Vídeo mostra carro incendiado em Ciudad del Este na madrugada desta segunda-feira

De acordo com informações preliminares, um policial foi morto e quatro pessoas ficaram feridas. O jornal paraguaio ABC Color informou que os criminosos utilizaram granadas, fuzis e outras armas de fogo. Ao todo, 15 veículos foram incendiados.

Uma correspondente do jornal no local já tinha informado sobre a suspeita de que um algum dos assaltantes fosse brasileiro e ligado à uma organização criminosa. A polícia do Alto Paraná informou que realiza buscas na região com apoio militar. A polícia do Brasil ainda não interveio, mas acompanha o caso.

A imprensa do Paraguai trata o caso como o maior assalto da história do país.

Com agência 'Ansa Brasil'