Sondagens de boca de urna apontam liderança de Macron e Le Pen na França

Uma pesquisa de boca de urna feita pelo instituto Sopra Steria aponta que os candidatos Emmanuel Macron (En Marche!) e Marine Le Pen (Frente Nacional) devem passar ao segundo turno. Segundo o levantamento, o ex-ministro das Finanças tem 23,7% dos votos, contra 21,7% da ultranacionalista. Já o esquerdista Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa) e o conservador François Fillon (Os Republicanos) têm 19,5% cada.

Logo após os primeiros resultados parciais, o conservador François Fillon admitiu a derrota, em discurso oficial, e disse estar preocupado com o radicalismo da extrema-direita de Marine Le Pen, pedindo que a população deposite suas confianças no candidato de centro Emmanuel Macron.

O candidato do Partido Socialista (PS) Benoît Hamon também admitiu sua derrota poucos minutos depois de uma projeção o colocar com apenas 6% dos votos, na quinta posição. "Eu não consegui impedir um desastre anunciado. Assumo toda a responsabilidade pela minha derrota", afirmou o ex-ministro da Educação, que também anunciou apoio ao candidato liberal no segundo turno.

Mais cedo, ainda durante o horário das eleições francesas deste domingo (23), a TV belga RTBF mostrava, também em pesquisa de boca de urna, o ex-ministro da Economia com 24%, à frente da líder da Frente Nacional, com 22%. O conservador François Fillon, que era considerado favorito ao cargo até denúncias de corrupção obliterarem sua campanha, tinha 20,5% seguido do líder de esquerda Jean-Luc Mélenchon, com 18%.

Anteriormente, o canal informou que o maior número de votos nas três territórios ultramarinos da França — São Pedro e Miquelão, Martinica e Guiana — foi para Jean-Luc Mélenchon.

Das agências ANSA e Sputnik

