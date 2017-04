Quase 70% dos franceses votaram; pesquisas indicam liderança de Macron

Quase 70% dos eleitores franceses já tinham votado até as 17h (horário local) no primeiro turno das eleições presidenciais. O percentual de 69,42% é ligeiramente inferior aos registrados em 2012, de acordo com o Ministério do Interior. As informações são da Agência Télam.

Há cinco anos, neste mesmo horário, 70,59% dos eleitores já tinham votado. Naquele ano, a participação dos franceses nas urnas chegou a quase 80%.

De acordo com as pesquisas eleitorais, quatro candidatos têm chances de ir para o segundo turno, marcado para 7 de maio: o liberal Emmanuel Macron, a extrema-direita Marine Le Pen, o conservador Francois Fillon e o esquerdista Jean-Luc Mélenchon.

Os quatro principais candidatos votaram pela manhã, sob forte esquema de segurança após o ataque de um atirador registrado em Paris na última semana.

Boca de urna

Pesquisas de boca de urna apontam que Macron lidera a corrida presidencial com cerca de 24% da intenção de votos. O segundo lugar está em disputa apertada entre Le Pen, Fillon e Mélenchon. Todos os três têm entre 18% e 20% dos votos.

Na França, assim como no Brasil, a divulgação das pesquisas de boca de urna não são permitidas até que sejam encerradas as votações, que terminam às 20h (horário local, 15h horário de Brasília). No entanto, veículos de comunicação de países vizinhos, como a Bélgica, já publicam os números das pesquisas.