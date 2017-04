Protestos populares sacodem a Praça da Bastilha no dia das eleições francesas

Neste domingo (23), no primeiro turno das eleições presidenciais na França, ao meio-dia reinavam nas ruas de Paris o silêncio e a tranquilidade, apesar de vários alertas de atentados e protestos em massa. Porém, as medidas de segurança foram reforçadas na Praça da Bastilha, onde às 20 horas (15 horas de Brasília) começaria um protesto popular.

Ainda de tarde, um correspondente da Sputnik comunicou que a praça tinha sido isolada com fitas pelas autoridades, todos os cantos estavam vigiados por policiais com armas e coletes a prova de balas. Para além disso, 5 minivans com forças de segurança estavam estacionados no local.

A manifestação popular na Praça da Bastilha foi batizada como Noite das Barricadas. Na véspera da eleição, protestos semelhantes ocorreram no mesmo local, reunindo mais de 2 mil pessoas, que acabaram por ser dispersadas pela polícia com o uso de gás lacrimogêneo.

>> Sputnik