Merkel confirma que cidadã alemã ficou ferida na explosão do carro da da OSCE em Donbass

A chanceler alemã, Angela Merkel, confirmou no domingo que um cidadão alemão foi ferido pela explosão que atingiu a Ucrânia em Donbass, que atingiu o carro da Missão Especial de Monitoramento da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

No início do dia, um carro da OSCE explodiu no território controlado pela autoproclamada República Popular de Lugansk (LPR), matando um funcionário britânico da OSCE e ferindo um membro da equipe alemã.

De acordo com o atual presidente da OSCE, Sebastian Kurz, o carro explodiu devido a uma mina no caminho. De acordo com a LPR, o carro desviou da rota que deveria seguir. Mais tarde, o chefe da LPR instou a OSCE a coordenar as rotas que os carros dos seus monitores estão escolhendo para evitar incidentes semelhantes.

"Os relatos sobre a morte de um funcionário da OSCE me enchem de tristeza e horror. Nossos pensamentos estão com os parentes de todos os funcionários da OSCE que servem nesta região de conflito em nome da comunidade internacional. Há funcionários da OSCE feridos, incluindo uma cidadã alemã", disse Merkel, conforme citado pelo serviço de imprensa do governo. Ela também pediu uma investigação sobre o incidente.

O leste da Ucrânia têm sido palco de tumultos desde abril de 2014, quando o governo em Kiev lançou uma ofensiva militar contra a milícia em Donbass. Apesar dos acordos de paz de Minsk assinados em fevereiro de 2015, os lados continuam a culpar uns aos outros por violações do cessar-fogo.

A Missão da OSCE para a Ucrânia foi criada em março de 2014 para observar e relatar a situação no país. Em março, o porta-voz da Missão disse à Sputnik que os observadores da OSCE na Ucrânia haviam sido bombardeados pelo menos sete vezes desde o início do ano.