Forças curdas ganham controle de todas as rodovias estratégicas em direção a Raqqa

As Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, estabeleceram o controle sobre todas as rodovias estratégicas em direção a Raqqa, "capital" da organização terrorista Estado Islâmico, disse o serviço de imprensa das SDF.

"Cortamos todas as vias estratégicas de abastecimento do EI. Cortamos as ligações com o Iraque, libertando a rodovia em direção a Deir ez-Zor e tomámos o controle da parte oriental da província de Raqqa. Avançando na cidade de al-Tabqah, todas as estradas foram definitivamente cortadas, tomamos o controle das rodovias entre Raqqa-al-Tabqah e Raqqa-Damasco", disse a secretária de imprensa das FDS, Cihan Sex Ehmed, à agência curda Firat.

Além disso, as FDS continuam avançando no norte da província de Raqqa. "Agora o EI não pode suprir suas forças e munições. Estão cercados em Raqqa de todos os lados", adicionou Cihan Sex Ehmed.

Segundo o secretário de imprensa, os terroristas do EI estão recuando para Raqqa e preparam-se para combater dentro da cidade.

As Forças Democráticas da Síria, principalmente compostas por destacamentos curdos, bem como por tribos locais árabes e forças especiais norte-americanas, lançaram a operação Fúria do Eufrates em novembro passado. No entanto, isso provocou protestos por parte de Damasco, que considera a presença militar dos EUA no norte da Síria como intervenção, pois a operação não teve qualquer permissão das autoridades sírias.

>> Sputnik