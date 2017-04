Em dia de eleição, ativistas tiram a roupa contra Le Pen

Ativistas do movimento Femen foram detidas neste domingo (23), em Hénin-Beaumont, no norte da França, em um protesto contra a candidata ultranacionalista Marine Le Pen.

Integrantes do grupo tentaram entrar com os seios nus no colégio eleitoral onde vota a eurodeputada, uma das favoritas a estar no segundo turno das eleições presidenciais no país.

As ativistas também usavam máscaras de Le Pen, de seu pai, Jean-Marie Le Pen, do líder eurocético britânico Nigel Farage e dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da Síria, Bashar al Assad.

"Putin, Trump, Assad e Farage escoltam sua aliada francesa Marine Le Pen para votar. Mais uma vez, Femen mostra a verdadeira natureza de sua política", escreveu o movimento no Twitter.

O episódio aconteceu minutos antes de a candidata chegar ao local de votação, por volta de 11h (horário francês). Dentro da escola, ela cumprimentou os mesários com um beijo, sorriu para as câmeras de televisão e foi embora sem dar declarações, em um veículo SUV seguido por um carro de escolta.

Já seu principal adversário, o centrista Emmanuel Macron (Em Marcha!), votou em Touquet-Paris-Plage, também no norte da França e um concorrido destino de férias dos parisienses ricos. Os outros dois candidatos com chances de chegar ao segundo turno, o conservador François Fillon (Os Republicanos) e o esquerdista Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa), votaram em Paris.

Todos foram acompanhados por um forte esquema de segurança devido às ameaças de atentados terroristas durante as eleições. As urnas ficam abertas até 19h, com exceção das grandes cidades, onde o fechamento pode ser postergado até as 20h.

Até o meio-dia, a afluência era de 28,54% do eleitorado, um pequeno aumento em relação aos 28,29% de 2012.