Duterte afirma estar pronto para 'comer' terrorista se lhe derem sal e vinagre

O presidente Rodrigo Duterte ameaçou "comer" terroristas islâmicos, destacando que ele pode ser muito mais duro do que eles, informa a agência Associated Press.

"Se vocês querem que eu me torne um animal, estou acostumado a sê-lo. Somos iguais. Posso fazer 50 vezes mais coisas do que vocês", disse o presidente, falando sobre os islamistas durante a cerimônia de inauguração de um torneio esportivo nacional.

De acordo com Duterte, se ele encontrasse um terrorista quando estivesse maldisposto, o comeria.

"Deem-me vinagre e sal, vou comer seu fígado", disse Duterte, falando da eliminação de um dos chefes da organização terrorista Abu Sayyaf.

Anteriormente, a polícia filipina eliminou um dos líderes da Abu Sayyaf durante um tiroteio na ilha de Bohol. No início de 2004 a organização foi autora do maior atentado na história filipina: mais de 200 pessoas foram vítimas da explosão da balsa SuperFerry-14. O grupo também é famoso por sequestrar pessoas para receber resgate, decapitando os reféns quando não o conseguem.

O líder filipino tinha afirmado à mídia que, se a lei marcial fosse introduzida no país, ele iria estabelecer tribunais militares para os casos dos islamistas do sul do país, permitindo punir os terroristas por enforcamento.

>> Sputnik