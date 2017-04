Cidadão norte-americano é detido na Coreia do Norte

As autoridades norte-coreanas detiveram um cidadão dos EUA que organizava o envio de ajuda humanitária à Coreia do Norte, informa a agência sul-coreana Yonhap citando fontes anônimas.

Segundo a agência, o apelido do arrestado é Kim. Ele tinha trabalhado na Universidade chinesa de Yanbian, depois passou a colaborar na área de ajuda humanitária. Ele se encontrava na Coreia do Norte por um mês e foi detido no aeroporto quando pretendia regressar aos EUA. As razões da detenção são desconhecidas.

Este é já o terceiro cidadão norte-americano detido na Coreia do Norte. Em março, o tribunal condenou o estudante norte-americano Otto Frederick Warmbier a 15 anos da prisão por "ações hostis": ele arrancou um cartaz de propaganda no hotel. O homem classificou seu "crime" como o maior erro da sua vida. Kim Dong-chul, pastor norte-americano de origem coreana, também foi detido em outubro do ano passado por ter recebido um cartão de memória com informação secreta sobre o programa nuclear norte-coreano, tendo sido condenado a prisão perpétua.

