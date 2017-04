Carros e caixa térmica evacuam colégios eleitorais na França

Em meio à tensão por conta de possíveis novos ataques terroristas, as forças de segurança da França evacuaram diversos colégios eleitorais do país devido a alarmes falsos.

Em Besançon, 410 km a sudeste de Paris, dois locais de votação foram fechados por um breve período após a Polícia ter descoberto uma carabina em um carro estacionado nas proximidades. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública do departamento de Doubs afirmou tratar-se de um caso de "direito comum".

O veículo foi visto por volta de 10h (horário local), com o motor ligado, enquanto dois homens fugiam. Um caso semelhante ocorreu em Saint-Omer, 260 km ao norte da capital, onde um automóvel suspeito provocou o esvaziamento de dois colégios eleitorais.

O carro estava com os vidros abertos, cheio de pessoas e com placa estrangeira. Contudo, a Polícia verificou que não havia nada de anormal. Já em Haguenau, na fronteira com a Alemanha, a evacuação foi causada por uma caixa térmica com fios elétricos expostos.

O objeto estava a 60 metros de um local de votação e foi "neutralizado" por um canhão de água de alta pressão. Na capital Paris, um carro suspeito estacionou perto de um colégio no 20º arrondissement e provocou o fechamento do lugar por cerca de 20 minutos. Nada de errado foi constatado.