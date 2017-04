Austrália responde às ameaças da Coreia do Norte

A chefe da chancelaria australiana, Julie Bishop, comentou a ameaça de Pyongyang de usar armas nucleares contra a Austrália.

Os mísseis da Coreia do Norte "ameaçam os países vizinhos e, se não se contiver Pyongyang, eles ameaçarão também os países de uma região mais ampla, inclusive a Austrália", disse Bishop citada pelo jornal Sydney Morning Herald.

Ela acrescentou que o regime norte-coreano devia antes gastar dinheiro com seu povo sacrificado não com a criação de armas de destruição em massa.

Mais cedo a Coreia do Norte acusou a Austrália de seguir cegamente a linha dos EUA e ameaçou atacar com armas nucleares se este país continuar a apoiar as ações americanas para isolar e sufocar a Coreia do Norte.

>> Sputnik