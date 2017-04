Turquia suspenderá acordo sobre refugiados se UE recusar nova proposta de regime sem visto

Ancara suspenderá o acordo para receber refugiados com a União Européia se Bruxelas se recusar a considerar uma nova proposta de regime de isenção de vistos, que será apresentada em maio, disse o ministro turco dos Assuntos Europeus Omer Celik.

"Se eles aceitarem nossa proposta, o processo [relativo ao acordo de refugiados] será concluído de forma positiva, caso contrário, falhará", disse Celik à emissora CNN Turk, acrescentando que a Turquia estaria pronta para suspender o acordo de forma unilateral.

Os detalhes da nova proposta não foram especificados.

Em março de 2016, Bruxelas e Ancara chegaram a um acordo, no qual a Turquia se comprometeu a receber imigrantes ilegais da União Européia. Em contrapartida, o bloco prometeu acelerar a candidatura turca à União Europeia e introduzir um regime de isenção de vistos, bem como fornecer ajuda financeira à Turquia para cobrir os custos da recepção dos imigrantes.

Desde agosto de 2016, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advertiu repetidamente que Ankara se retirará do acordo se a União Européia não conceder isenção de visto aos cidadãos turcos, especialmente depois que as relações com o bloco se deterioraram no contexto de um referendo turco sobre a expansão dos poderes presidenciais.

