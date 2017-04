Mídia: EI está transferindo sua 'capital' de Raqqa para Deir ez-Zor

O grupo terrorista Estado Islâmico praticamente transferiu a sua chamada "capital" na Síria de Raqqa para Deir ez-Zor, segundo informou a emissora Fox News, citando fontes militares nos Estados Unidos.

De acordo com os dados da emissora, a medida foi adotada pelos terroristas em função dos ataques aéreos intensificados e da pressão exercida pela oposição armada síria, apoiada pelos EUA.

Os drones norte-americanos detectaram, nos últimos dois meses, o deslocamento de centenas de 'burocratas' e 'administradores' do Daesh de Raqqa para Al Mayadin, localizada a cerca de 40 quilômetros a sudeste de Deir ez-Zor, explicou Fox News.

A cidade de Deir ez-Zor e a base aérea síria em seus arredores estão completamente cercadas por EI nos últimos três anos, tendo recebido todos os suprimentos e munição por via aérea.

Apesar dos constantes ataques por parte dos jihadistas com carros-bomba e kamikazes, a guarnição da cidade sitiada continua a resistir e, por vezes, realiza contra-ataques.

Em uma entrevista recente à Sputnik, o presidente sírio, Bashar Assad, declarou que os EUA permitem aos terroristas Daesh, expulsos da cidade iraquiana de Mossul, "minar as posições do exército sírio" em Deir ez-Zor. De acordo com o presidente sírio, Washington quer que os jihadistas assumam Deir ez-Zor.

