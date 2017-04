Ivanka Trump nomeia assessores do ex-presidente Bush na Casa Branca

A filha do atual presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, que recentemente assumiu um cargo não remunerado como conselheira da Casa Branca, está aumentando o número de funcionários do governo do ex-presidente George W. Bush.

Além de Dina Powell, conselheira sênior do presidente para iniciativas econômicas e assessora íntima de Ivanka, que serviu como assistente do presidente para o pessoal da equipe de Bush, Ivanka contratou Margaret Spellings, que trabalhou como secretária de educação no escritório de Bush e como chefe de pessoal, informou o site Politico.

Outro membro da equipe de Ivanka será Julie Radford, que foi recrutada em fevereiro por Powell, segundo a publicação.

Em 8 de novembro de 2016, Donald Trump derrotou a sua rival democrata, Hillary Clinton, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A posse de Donald Trump foi realizada no dia 20 de janeiro.

>> Sputnik