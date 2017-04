Homem armado é detido em gare ferroviária de Paris por tentar se aproximar de policiais

Um homem armado de facão foi detido na Gare du Nord (Gare do Norte, em português) de Paris por tentar se aproximar de uma patrulha de gendarmes.

Vale ressaltar que o incidente se deu na véspera do primeiro turno das eleições presidenciais na França e dois dias depois do atentado nos Champs-Élysées, comunicou neste sábado (22) o canal BFMTV.

?Neste momento, uma equipe cinotécnica está trabalhando no local do incidente, sendo que este provocou o pânico entre os passageiros. Entretanto, foi comunicado que o homem não ofereceu resistência ao ser detido.

Um representante oficial da empresa estatal ferroviária SNCF confirmou as informações sobre o incidente, adiantando que o homem que ameaçou as forças de segurança foi detido e ninguém ficou ferido na sequência do ocorrido.

Na noite da quinta-feira (20), por sua vez, se deu um tiroteio nos Champs-Élysées, na sequência do qual morreu um policial e dois ficaram feridos. O atacante foi abatido em resultado do fogo de resposta.

O procurador de Paris, François Molins, qualificou o atacante de terrorista. Já passado algum tempo, o Daesh, agrupamento terrorista proibido na Rússia, reivindicou o atentado.

As presidenciais francesas se realizarão em dois turnos — em 23 se abril e 7 de maio.