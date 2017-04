Fotojornalista russo ganha renome internacional e planeja trabalhar na Síria

O laureado russo do concurso internacional World Press Photo, Valery Melnikov, vai cobrir o conflito no Leste da Ucrânia a não excluiu regressar à Síria, onde já trabalhou anteriormente.

Na noite do sábado (22), em Amsterdã terá lugar a cerimônia de atribuição de prêmios aos laureados da prestigiosa competição World Press Photo 2017, sendo que os nomes dos vencedores em todas as categorias foram anunciados ainda em 13 de fevereiro.

O fotojornalista da Sputnik, Valery Melnikov, ocupou o primeiro lugar na categoria Projetos de Longo Prazo pela série de fotos Dias Negros da Ucrânia, sob a qual se debruçou ainda em 2014, fotografando ao longo de 3 anos no decorrer das visitas de trabalho ao sudeste ucraniano.

"Gostaria de continuar meu trabalho relacionado com a cobertura do conflito ucraniano, continuar esta história até que a guerra seja terminada", disse Valery Melnikov à Sputnik.

Ao mesmo tempo, o correspondente não excluiu a possibilidade de voltar a trabalhar na Síria, onde já esteve um ano atrás. "Fui lá há um ano, já tenho algumas obras, mas se tiver oportunidade de voltar, até talvez mesmo neste ano, eu vou voltar", frisou o jornalista.

Respondendo à pergunta se ele quer mudar para temas mais pacíficos como, por exemplo, a natureza, Melnikov expressou: "Não, está tudo ligado ao jornalismo, às notícias, esse é o nosso trabalho."

Valery Melnikov é vencedor de numerosos prêmios prestigiosos na área do jornalismo. Suas obras foram incluídas nas listas curtas de concursos russos e internacionais, tais como Pictures of the Year International 2016, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015 e 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, Professional Photographer of the Year 2014 e outros.

