Forças afegãs eliminaram 42 membros do Estado Islâmico em um dia

As forças de segurança do Afeganistão eliminaram durante as últimas 24 horas pelo menos 58 terroristas, incluindo 42 membros do Estado Islâmico, informou o ministério da Defesa do país.

Os extremistas foram mortos na província oriental de Nangarhar. O ministério especificou que a operação foi realizada nos distritos de Deh Bala e Achin.

Afeganistão vive uma situação de instabilidade política, social e de segurança em função das atividades do EI e do Talibã no país. A presença do EI no Afeganistão é maior nas regiões de fronteira com o Paquistão, em particular nas províncias de Zabul e de Nangarhar.

Nangarhar vem sendo palco de extensivos combates com o terrorismo no país. Em 13 de abril, os EUA lançaram sua mais potente bomba não nuclear, GBU-43, contra um rede de túneis do ?EI na província afegã.

>> Sputnik