Aviões anfíbios russos geram enorme interesse das empresas iranianas

O Irã se mostra interessado na compra dos ecranoplanos russos Orion-20, um tipo especial de aviões que são capazes de se mover sobre a terra, água e gelo graças ao efeito solo, ou seja, voam a poucos metros de altitude.

Esta aeronave, no sentido mais puro porque se assemelha a um navio e a um avião, é capaz de acelerar até à velocidade de 180 km/h e pode levar uma tonelada de carga e 12 passageiros a bordo.

A empresa russa Orion, que se especializa na construção de ecranoplanos, assinou um contrato com a empresa persa Bonyan Danesh Shargh em 2011 para a entrega de vários Orion-12. No momento, a parte russa forneceu três aeronaves deste modelo, informa o chefe de projeto de ecranoplanos russos, Yuri Varakosov.

Moscou fornece os ecranoplanos ao Irã de acordo com o respectivo contrato, contudo, outros organismos iranianos também se mostram interessados neste tipo de meio de transporte, comunica a Sputnik Persa.

Há 15 anos, a Rússia criou três classificações para este tipo de aeródinos: A, B e C. Os tipos A e B são considerados como embarcações, enquanto os veículos que pertencem à categoria C são aviões.

A empresa Orion constrói e vende os ecranoplanos das classes A e B, sendo que a classe B, particularmente, é capaz de sair da zona de efeito solo e ascender até à altitude de 150 metros. Esta é uma das características que atrai a atenção dos possíveis compradores.

A parte iraniana já expressou seu desejo de adquirir aeronaves do modelo Orion-20. Segundo explicou Varakosov, os especialistas persas viajaram por diferentes países e consideraram comprar vários tipos de aviões anfíbios, mas no final decidiram optar por ecranoplanos.

"Por agora, as partes discutem a celebração de um contrato sobre os Orion-12 e discutem os detalhes da entrega de novos modelos de aviões anfíbios", explicou Varakosov, frisando que o contrato para a entrega dos Orion-20 ainda não foi celebrado, apesar das comunicações da mídia.

O entrevistado explicou que anteriormente o processo da entrega dos ecranoplanos russos foi obstaculizado pelas sanções econômicas impostas contra o Irã.

Além disso, houve outros obstáculos para a entrega, em particular as condições do país: altas temperaturas, umidade elevada e outros. Porém, agora os veículos já foram modificados. Além disso, os iranianos expressam seu desejo de produzir este tipo de máquinas junto com os especialistas russos.

>> Sputnik