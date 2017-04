Ucrânia realiza treinamentos perto da Crimeia

O Serviço de Segurança da Ucrânia realiza nesta sexta-feira (21) treinamentos antiterroristas na região de Kherson, na fronteira com a Crimeia, informa o canal ucraniano Espreso TV, citando a chefe da assessoria de imprensa da região de Kherson, Viktoria Shakula.

"São treinamentos comuns, que realizamos periodicamente", disse Shakula, citada pelo Espreso TV.

Os treinamentos serão realizados sob controle do grupo do centro antiterrorista do Serviço de Segurança da Ucrânia. O departamento militar pede aos moradores locais que mantenham a calma e não prestem atenção aos militares e efetivos das forças especiais espalhados pela área.

Viktoria Shakula frisou que treinamentos militares não afetarão o funcionamento de posto de controle perto da fronteira da Crimeia.

Anteriormente, em 1 e 2 de dezembro, a Ucrânia havia realizado lançamentos de mísseis no âmbito de manobras militares perto da península da Crimeia.

O lado ucraniano, imediatamente antes do início das manobras, informou que a zona de lançamentos seria estritamente limitada ao espaço aéreo sobre águas neutras, mas o Ministério dos Transportes da Rússia afirma que, mesmo assim, as ações da Ucrânia ameaçam a segurança da navegação aérea internacional.

>> Sputnik