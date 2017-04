Trump mantém conversas secretas com ex-líderes colombianos

O presidente dos EUA, Donald Trump, realizou uma reunião secreta com os ex-presidentes da Colômbia Álvaro Uribe e Andrés Pastrana, em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, segundo a mídia americana.

A reunião foi realizada no último fim de semana e teria sido organizado pelo senador republicano da Flórida, Marco Rubio, informou o jornal Miami Herald na quinta-feira (20), acrescentando que o encontro em questão não estava na agenda do presidente e não foi anunciado à mídia.

Uribe e Pastrana se opõem ao acordo de paz que o governo colombiano alcançou com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) no final do ano passado, sublinha o Miami Herald.

Trump deve se reunir com o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no próximo mês. A missão da ONU na Colômbia concluiu no início deste mês o processo de verificação do desarmamento das milícias das FARC.

As FARC foram formadas em 1964 como ala militar do Partido Comunista da Colômbia. A guerra de meio século entre as FARC e o governo colombiano custou a vidas de centenas de milhares de pessoas. O governo colombiano assinou um acordo de paz com as FARC em novembro de 2016.

