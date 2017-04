Rússia e Síria negociam fornecimento de sistemas de defesa antiaérea à Síria

"Sem dúvida, precisamos de mais armamentos depois da guerra por causa de seu desgaste, e isto faz parte das relações cotidianas entre as duas instituições – os ministérios da Defesa da Rússia e da Síria", disse Assad.

Ele acrescentou que "habitualmente nós estamos interessados nas últimas gerações de cada tipo de armas, mas isto depende do que for acessível, depende da política do vendedor, que é a Rússia, e depende dos preços".

O governo da Síria tem atualmente à sua disposição sistemas S-200 da classe terra-ar, também conhecidos como SA-5.

A Síria se encontra mergulhada em uma sangrenta guerra civil desde março de 2011, com as forças do governo tendo que combater inúmeros grupos da oposição armada, incluindo organizações terroristas como Estado Islâmico e Frente al-Nusra.

>> Sputnik