Parlamento Europeu diz que Brexit pode ser revogado

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, disse que a saída do Reino Unido da União Europeia pode ser evitada se assim desejar o novo governo britânico, após as eleições no país.

"Se, amanhã, o novo governo do Reino Unido decidir mudar de posição, é possível (revogar o Brexit)", declarou ele em entrevista ao The Guardian nesta quinta-feira (20).

Na última quarta-feira (19), a Câmara dos Comuns apoiou a decisão da primeira-ministra Theresa May de antecipar as eleições gerais no Reino Unido para o próximo 8 de junho, a fim de acabar com divisões no parlamento e garantir estabilidade política.

"Se o Reino Unido, depois da eleição, quiser retirar (o pedido de saída), o procedimento é muito claro", explicou Tajani, acrescentando que a mudança seria bem recebida pelo bloco europeu.

>> Sputnik