Local de missa do Papa no Egito será mudado por segurança

A viagem do papa Francisco ao Egito sofrerá uma mudança para melhorar a segurança do Pontífice durante sua estadia no país. A missa que o líder da Igreja Católica irá celebrar para os seus fiéis no dia 29 deste mês, segundo e último dia da visita, será realizada em outro lugar.

"De uma sala aberta adjacente ao estádio do Cairo, [a missa] passou para o estádio da Aeronáutica Militar", disse o monsenhor Emmanuel Bishay, bispo de Luxor e presidente do comitê organizador da visita do Papa à nação árabe.

Segundo o religioso, a mudança de local não só ampliará a segurança oferecida a Jorge Mario Bergoglio como ainda aumentará o número de pessoas que poderão participar da celebração e melhorará o trânsito. "A escolha oferece vantagens.

A primeira é um maior número de lugares para os fiéis. [Este] passou de 18 mil para 25 mil. E isso nos permite aceitar muitos pedidos de fiéis para participar da missa. Por ser um espaço militar, ele oferece também novas garantias de segurança. E por se localizar fora do centro da cidade, tem maiores vantagens para a mobilidade e para os estacionamentos", explicou Bishay.

A segurança de Francisco se tornou um assunto muito discutido após dois atentados terroristas terem matado ao menos 45 pessoas em duas igrejas coptas cristãs. Os ataques a bomba foram reivindicados pelo Estado Islâmico, grupo de vertente sunita que persegue e executa fiéis de outras religiões e muçulmanos xiitas.