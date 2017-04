Gentiloni pede que UE 'imite' Canadá na questão da imigração

Em sua viagem à América do Norte, o primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, disse que mesmo que o Canadá não sofra com "levantes sociais", o país foi responsável por uma grande contribuição no ano passado no que diz repeito à imigração e afirmou que a União Europeia deveria se inspirar nesse exemplo de "cidadania".

O premier italiano fez essa afirmação durante a coletiva de imprensa que teve nesta sexta-feira, dia 21, com o seu homólogo canadense, Justin Trudeau, no Parlamento da nação, na cidade de Ottawa.

"Eu acredito que se algum dos 27 países da União Europeia tivesse a atitude que o Canadá teve, acolhendo 4 mil refugiados em um ano, nós daríamos um bom passo para frente em direção à solução do problema. Eu não posso deixar de citar o Canadá como um exemplo positivo, aliás, peço à UE seguir o exemplo deste país, no qual não houve 'levantes sociais', mas onde emergiu a civilidade do sistema", disse Gentiloni.

Sobre o assunto, Trudeau agradeceu o líder italiano e concordou com sua declaração. "Não há uma contradição entre o fato de sermos um país aberto à imigração e sermos um país seguro.

Mostramos que isso pode ser feito sem nenhuma concessão à segurança, que continua uma das nossas maiores prioridades", disse o premier. O político canadense também disse que "a fonte da imigração deve ser enfrentada porque as pessoas que fogem de mudanças climáticas, conflitos, guerras devem ser acolhidas pela comunidade internacional que também faz parte da solução" e reconheceu "que a liderança de Gentiloni vai nesta direção: a Itália historicamente acolheu diversas ondas de imigração".

Durante a coletiva, os dois chefes de Estado também expressaram seus pêsames pela família do policial morto nesta quinta-feira (20) em um ataque terrorista na famosa avenida Champs-Élysées, em Paris.

Neste momento, Gentiloni aproveitou para afirmar que "muitas vezes os atentados terroristas acontecem por pessoas que não vem de fora, mas de pessoas nascidas e crescidas no interior da nossa sociedade e que se radicalizaram" e que, por isso, jamais se deve "confundir o tema da imigração com o do terrorismo". No encontro, também se falou sobre economia e sobre a importância da relação de proximidade e amizade entre os dois países. "Temos uma comunidade ítalo-canadense incrivelmente forte e há entre os nossos países estreitas ligações comerciais.

Sabemos da importância de ter trocas comerciais abertas. E queria agradecer Gentiloni pelo constante apoio oferecido pelo acordo comercial com a UE", ressaltou Trudeau. Já o premier italiano disse que "Itália e Canadá compartilham a mesma linha sobre diversos temas e isso pode ser útil também porque neste ano sediaremos o G7 [entre 26 e 27 de maio] e o Canadá o fará no próximo ano", concluiu.