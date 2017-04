Desconhecido abre fogo em filial do FSB na região de Khabarovsk, 2 pessoas morreram

Uma filial do Serviço Federal de Segurança da Rússia foi atacada por um desconhecido. Como resultado morreram um funcionário do FSB e um visitante.

“No dia 21 de abril às 17h02m [do horário local] um homem desconhecido entrou na filial do FSB da Rússia na região de Khabarovsk e […] abriu o fogo contra as pessoas que ficavam na sala de recepção. Um funcionário do serviço morreu, bem como um dos dois visitantes […] O atacante foi eliminado”, comunica o FSB.

Foi também relatado que no local estão sendo realizadas todas as diligências operacionais de investigação.

>> Sputnik