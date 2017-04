China está disposta a se juntar à Rússia para resolver conflitos internacionais

A China, junto com a Rússia, está pronta a levar a estabilidade política às "zonas de conflito", incluindo a Síria e a Coreia do Norte, declarou o chefe da Chancelaria chinesa, Wang Yi.

"Já ontem a parte chinesa cooperou com a Rússia no âmbito da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ). Votamos a favor do nosso projeto. Acreditamos que nossa posição e atitudes são bastante lógicas e argumentadas. Ao mesmo tempo, tomamos em atenção que, no Conselho da Segurança da ONU, quando discutimos os lançamentos de mísseis norte-coreanos, nós também defendemos conjuntamente a resolução pacífica através do diálogo", declarou o ministro durante o encontro com seu homólogo russo, Sergei Lavrov.

"Temos seguido esse rumo firme, apesar da situação internacional complicada. Junto com nossos parceiros russos, estamos dispostos a fortalecer a interação estratégica, envidar esforços para estabelecer a estabilidade internacional, resolver os conflitos através de meios políticos", afirmou.

>> Sputnik