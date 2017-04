Centrista Macron lidera intenções de voto para presidência da França

Analistas políticos franceses avaliam que o ataque terrorista na Avenida Champs-Élysées, nesta quinta-feira (20), reivindicado pelo Estado Islâmico, provocará migração de votos para o candidato centrista Emmanuel Macron, na eleição de domingo (23) que escolherá o sucessor de François Hollande no comando do país.

Pesquisa realizada pelo Instituto Harries entre os dias 18 e 19 de abril com 3 mil eleitores mostra que Macron, pró-União Europeia e do movimento 'En Marche!', lidera as intenções, com 25% da preferência, à frente da ultranacionalista Marine Le Pen, da Frente Nacional (FN), com 22%, e do conservador François Fillon (Os Republicanos) e o esquerdista Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa), ambos com 19% cada. Todos têm chances de chegar ao segundo turno.

Líder nas pesquisas é pró-União Europeia

Além deles, outros sete postulantes participam da disputa, incluindo o ex-ministro da Educação Benoît Hamon, que não soube reverter os cinco anos de descontentamento com a presidência do socialista François Hollande e vem perdendo intenções de voto - ele tem 7,5% nas intenções de voto da pesquisa.

Nesta quinta-feira (20), Macron recebeu uma ligação telefônica do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. O anúncio foi feito por um porta-voz do democrata, que disse que a ligação não representa um apoio oficial ao postulante do movimento En Marche!. Durante a conversa, Obama afirmou a Macron que continua "fortemente empenhado" na aliança com a França, "líder dos valores progressistas na Europa e no mundo". A ligação pode beneficiar a campanha do ex-ministro das Finanças, já que Obama goza de alta popularidade entre os franceses.