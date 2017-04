Caminhão derruba poste e mata 13 pessoas na Índia

Pelo menos 13 pessoas que estavam em um mercado de rua morreram nesta sexta-feira (21) e outras 17 ficaram feridas depois que um poste de luz caiu sobre elas após ser atingido por um caminhão.

O acidente foi no estado de Andhra Pradesh, no Sul da Índia, informou à Agência Efe uma fonte oficial.

Tudo aconteceu quando o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e se chocou contra um poste elétrico, que caiu sobre um corredor de lojas alinhadas ao lado da rua. O premiê indiano Narendra Modi manifestou seu pesar pela tragédia e externou condolências aos familiares das vítimas.

"Sinto pela perda de vidas devido a um acidente no distrito de Chittoor em Andhra Pradesh. Condolências às famílias dos mortos e preces pelos feridos", disse Modi.

Este é o segundo acidente grave ocorrido esta semana na Índia, depois que, na última quarta-feira, um carro despencou por um desfiladeiro no estado de Himachal Pradesh, no norte do país, matando 44 passageiros.