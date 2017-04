Acidente com transporte escolar mata 18 crianças e dois adultos na África do Sul

Pelo menos 18 crianças e dois adultos morreram nesta sexta-feira (21) em consequência de uma batida entre um caminhão e um micro-ônibus de transporte escolar perto da localidade de Bronkhorstspruit, que fica 95 quilômetros a nordeste de Joanesburgo, a capital da África do Sul, informaram as autoridades da região à Agência Efe. Os alunos de escolas primárias e secundárias morreram na hora, devido a um incêncio no veículo após a colisão.

"Quando os paramédicos chegaram ao local do acidente, encontraram os bombeiros ali. Os bombeiros já tinham apagado as chamas do veículo", explicou em um comunicado o porta-voz do serviço de emergência ER24, Russell Meiring.

Meiring publicou no Twitter uma foto do micro-ônibus tombado e totalmente queimado ao lado do caminhão com o qual colidiu. No momento do acidente, cujas causas são ainda desconhecidas, o micro-ônibus transportava as crianças para suas casas depois do dia letivo.

Segundo o conselheiro de Educação da província de Gauteng, Panyaza Lesufi, o micro-ônibus transportava mais pessoas que o permitido. As primeiras informações falam de sete sobreviventes, que foram retirados a tempo do veículo e levados para hospitais da região.