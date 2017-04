Rússia proíbe Testemunhas de Jeová por serem 'extremistas'

O Ministério da Justiça da Rússia condenou e suspendeu nesta quinta-feira (20) todas as atividades religiosas das Testemunhas de Jeová definindo a organização como "extremista", informou a agência "Tass".

No último dia 15 de março, a Suprema Corte do país informou ter recebido a ação do ministério. Com a aprovação do processo , os fiéis da Rússia também terão seus donativos confiscados ao Estado.

Segundo membros religiosos, eles poderão perder as propriedades usadas para adoração e quase 400 entidades jurídicas no país poderão ser dissolvidas.

A organização religiosa afirmou que irá recorrer a decisão. No entanto, cada um dos mais de 170 mil testemunhas de Jeová poderá ser processado criminalmente apenas por se reunir para adoração, ler a Bíblia em grupo ou falar sobre sua fé.