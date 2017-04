Pastorinhos de Fátima serão declarados santos em 13 de maio

O Vaticano agendou para o próximo dia 13 de maio a canonização dos Pastorinhos de Fátima. O anúncio foi feito hoje (20) pelo papa Francisco, em um consistório realizado nesta manhã que decidiu também datas para que dezenas de outros beatos sejam proclamados santos.

O rito de canonização de Francisco e Jacinta ocorrerá durante a viagem de Jorge Mario Bergoglio a Fátima, em Portugal. Portanto, o líder católico presidirá pessoalmente a cerimônia. Pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta tinham sido beatificados em 13 de maio de 2000 pelo então papa João Paulo II.

Também conhecidos como "Os Três Pastorinhos", Lúcia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto foram três crianças portuguesas que teriam testemunhado três aparições de um anjo que se indentificara como "Anjo da Paz" ou "Anjo de Portugal". Francisco e Jacinta afirmaram também terem assistido a seis aparições de Nossa Senhora, entre 13 de maio e 13 de outubro de 1917, há exatamente 100 anos.

Já Lúcia dos Santos se tornou freira da Ordem das Carmelitas Descalças e virou referência na Igreja Católica de Portugal. No consistório de hoje, o Papa também determinou a canonização de 28 laicos e dois sacerdotes conhecidos como os "Mártires do Rio Grande do Norte", no Brasil, mortos por holandeses e índios em um massacre em 16 de julho de 1645.