GM paralisa operações na Venezuela após confisco de ativos

A General Motors (GM) anunciou a suspensão de todas as suas operações na Venezuela depois que o governo de Nicolás Maduro confiscou uma unidade da montadora no centro industrial de Valencia.

A GM informou também que pretende tomar todas as "ações legais" para defender seu patrimônio. "Ontem a fábrica da GM na Venezuela foi inesperadamente tomada pelas autoridades públicas, impedindo as operações normais. Além disso, outros ativos da companhia, como veículos, foram retirados ilegalmente de suas instalações", disse a empresa em um comunicado.

A Venezuela enfrenta uma profunda crise social e política que divide o país e provoca situações de desabastecimento e instabilidade econômica. Ontem (19), milhares de venezuelanos saíram às ruas para protestar contra o governo de Nicolás Maduro. Há 20 dias, as manifestações ocorreram e cada vez ganham mais apoio, mas confrontos com apoiadores de Maduro e com a polícia já deixaram sete mortos.