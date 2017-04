Clima na Venezuela intensifica em sétimo dia de protestos

A Venezuela enfrentou o segundo dia consecutivo de protestos, e o sétimo em menos de um mês, nesta quinta-feira, dia 20, contra o presidente do país, Nicolás Maduro, e, como nos últimos atos, houve repreensão da polícia.

Nesta quinta, milhares de opositores do atual governo foram mais uma vez para as ruas para protestar e acabaram recebendo bombas de gás lacrimogêneo, jatos de água e balas de borracha dos oficiais, principalmente na capital Caracas.

Mesmo que os líderes da oposição tenham pedido que mais pessoas comparecessem aos atos organizados, o número de manifestantes foi menor do que o desta quarta-feira (20), quando a apelidada "mãe das manifestações" reuniu centenas de milhares de pessoas em dezenas de pontos de concentração por todo o país.

Além disso, os protestos desta quinta tiveram um forte policiamento, mas felizmente não registraram nenhuma morte, diferentemente do dia anterior, quando dois jovens, um de 17 e outra de 23, e um guarda nacional morreram baleados em Caracas e em San Cristóbal, no noroeste do país.