Atirador da Champs-Élysées tinha policiais como alvo

O autor dos tiros que provocou hoje (20) a morte de um policial na Avenida Champs-Élysées, em Paris, tinha como alvo os agentes que patrulhavam a região, informou o porta-voz do Ministério do Interior da França, Pierre-Henri Brandet. As informações são da Agência EFE.

Em entrevista à rede de televisão BFMTV, ele afirmou que o autor atirou "deliberadamente" em um agente que estava em um carro patrulha e, posteriormente, tentou matar outros policiais.

Embora ainda não se saiba as motivações do tiroteio, a investigação ficou sob a resposabilidade da seção antiterrorista da Promotoria de Paris.

Segundo a BFMTV, o autor dos disparos já tinha sido fichado pelos serviços de inteligência franceses como alguém "radicalizado".

Por volta das 21h (16h no horário de Brasília), o autor do atentado estacionou seu carro perto de uma patrulha policial de controle do tráfego. De acordo com o porta-voz, dentro da viatura havia um agente, enquanto os colegas tinham descido.

O homem abriu fogo com uma arma automática, matou o policial e fugiu a pé. Depois, começou a atirar nos demais agentes que faziam a patrulha e feriu dois antes de ser abatido pelas forças de segurança.

A avenida foi fechada ao tráfego e evacuada, da mesma forma que ruas adjacentes, e um grande esquema de segurança foi montado na região.