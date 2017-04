Trump está muito preocupado com Venezuela, diz Tillerson

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está muito preocupado com a situação da crise política na Venezuela, afirmou nesta quarta-feira, dia 19, o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson.

Segundo o alto funcionário da Casa Branca, o mandatário tem certeza de que homônimo venezuelano, Nicolás Maduro, está tentando "sufocar" a voz de seus opositores.

Além disso, Tillerson explicou que Trump está preocupado com "a violação da Constituição" do país latino que foi cometida pelo presidente na nação e disse que o governo de Caracas "não permite que a oposição fale libertamente e se organize para poder exprimir o pensamento do povo venezuelano".