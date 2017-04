'The Economist': Pirataria na Somália ensaia retorno

A revista The Economist publicou nesta terça-feira (18) uma matéria sobre um possível retorno da pirataria na Somália. Entre 2008 e 2011, as águas ao largo da costa da Somália foram as mais traiçoeiras do mundo. Mais de 700 ataques aos navios ocorreram neste período. No início de 2011, 758 marítimos foram feitos reféns dos piratas. Os sequestros custaram à indústria de transporte e aos governos até US $ 7 bilhões em 2012. Mas, de repente, o banditismo parou.

Segundo a reportagem o último sequestro de um navio mercante ocorreu em maio de 2012, mas até agora houveram cinco incidentes confirmados de pirataria no Golfo de Aden no mês passado, começando com o sequestro de uma tripulação do Cisterna Aris 13 no dia 13 de março (eles foram liberados mais tarde sem resgate). Após um hiato de cinco anos, a pirataria parece ter retornado ao chifre de África. Por quê?

The Economist aponta que ataques haviam caído em grande parte graças a medidas de segurança reforçadas. As empresas de seguros das companhias de navegação foram forçadas a investir em guardas armados, e traçar rotas mais longas e mais seguras longe da costa da Somália. Desde que os guardas armados começaram a tripular navios como proteção contra piratas somalis, nenhuma acusação foi registrada.

Mas de acordo com The Economist, as embarcações menores, interessadas em cortar custos, tornaram-se complacentes nos últimos meses. O Aris 13, com bandeira dos Comores, navegava perto da costa e era lento o suficiente para chamar a atenção. Não havia guardas armados a bordo. Havia também menos patrulhas navais internacionais na área do que anteriormente.

Mas como quando a primeira onda de pirataria atingiu essas águas no início dos anos 2000, as condições na costa são mais importantes. Somália permanece sub-governada e atolada em conflitos. Puntland e Galmudug, os dois Estados federais mais próximos dos sequestradores mais recentes, são particularmente perturbados até mesmo pelos padrões somalianos, descreve The Economist.

Galmudug atualmente não tem presidente e o governo regional está preso em uma batalha existencial contra Ahlu Sunna Waljama'a, uma milícia islâmica local. O governo de Puntland é mais forte, mas tem problemas para pagar suas forças de segurança. The Economist diz que o Estado islâmico tem feito incursões por lá. E ambos, como o resto da Somália, sofrem de uma devastadora seca. Os rapazes são presas fáceis para as gangues organizadas que conduzem operações de pirataria, especialmente aquelas em cidades costeiras que há muito se queixam da pesca ilegal em águas somalianas, para a qual a comunidade internacional tem feito vista grossa.

The Economist diz que Timothy Walker, do Instituto de Estudos de Segurança adverte que os observadores devem ser cautelosos ao proclamar o retorno da pirataria, uma vez que nunca se foi realmente extinta. As mesmas gangues ainda operam, assim como as milícias baseadas em clãs que flagelam a Somália em terra. Muitos continuam envolvidos em outras formas de atividade criminosa, como o contrabando de drogas. Enquanto o Aris 13 foi o primeiro grande navio mercante a ser sequestrado em quatro anos, os mais pequenos, na maioria das vezes barcos de pesca locais, continuaram a ser alvo.

Suspeita-se que muitos outros incidentes não sejam reportados, conclui The Economist. A falta de vítimas internacionais facilitou a mobilização da atenção mundial. Mas até que a pirataria deixe de ser uma oportunidade de negócio atraente, ela continuará sendo uma praga.

