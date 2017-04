'Project Syndicate': O decepcionante primeiro ano de Macri na presidência

Texto publicado nesta quarta-feira (19) pelo Project Syndicate, de Praga, fala sobre o primeiro ano de Maurício Macri como presidente da Argentina. A economia argentina está lutando. No ano passado, o país sofreu estagflação, com queda do PIB de 2,3% e inflação atingindo quase 40%. Aumento da pobreza e da desigualdade; Aumento do desemprego; E a dívida externa cresceu - e continua a crescer - a um ritmo alarmante. Para o presidente Mauricio Macri, foi um desanimador primeiro ano no cargo, para dizer o mínimo.

O artigo acrescenta que com certeza, Macri enfrentou um desafio assustador quando tomou posse em dezembro de 2015 e aponta que a economia já estava em um caminho insustentável, devido às inconsistentes políticas macroeconômicas que sua antecessora, Cristina Fernández de Kirchner, havia adotado. Essas políticas levaram a desequilíbrios que corroeram a competitividade da economia e as reservas externas, levando o país a uma crise de balanço de pagamentos.

Macri também perseguiu uma abordagem de política macroeconômica defeituosa, avalia Martin Guzman da Universidade de Columbia, autor do texto

Macri também perseguiu uma abordagem de política macroeconômica defeituosa, avalia Martin Guzman da Universidade de Columbia, autor do texto. Sua administração precisava resolver os desequilíbrios fiscais e externos, sem desfazer os progressos na inclusão social que tinham sido feitos na década anterior. Sua abordagem, baseada em quatro pilares fundamentais, não conseguiu isso.

Martin afirma que em primeiro lugar, o governo de Macri aboliu os controles cambiais e transferiu a Argentina para um regime de moeda flutuante, permitindo que o peso argentino se depreciasse 60% em relação ao dólar em 2016. Segundo, o governo de Macri reduziu os impostos sobre as exportações de commodities, Kirchner, e retirou uma série de controles de importação. Em terceiro lugar, o Banco Central da Argentina anunciou que seguiria um regime de metas de inflação, em vez de continuar a depender principalmente da senhoriagem para financiar o déficit fiscal.

Finalmente, descreve o pesquisador Guzman, o governo de Macri chegou a um acordo com os chamados fundos abutres e outros credores que, por mais de uma década, impediram o país de acessar os mercados de crédito internacionais. Uma vez concluído o acordo, a Argentina buscou um novo empréstimo externo maciço, com a maior emissão de dívida emergente do mundo, para ajudar a resolver seu considerável déficit fiscal. No interesse de reduzir seus custos de empréstimo, as autoridades emitiram a nova dívida sob a lei de Nova York, apesar da cara batalha que o país acabava de perder precisamente porque tinha emprestado sob esse quadro legal.

Para Martin a abordagem da política macroeconômica de Macri - que incluía também o aumento dos preços dos serviços públicos que haviam sido congelados pelo governo anterior e implementado um programa de anistia fiscal que proporcionava ao governo mais receita fiscal - repousava em vários pressupostos controversos. Acima de tudo, a mudança radical no curso de política deveria estabelecer as condições para o crescimento dinâmico.

O artigo de opinião enfatiza que o novo foco do banco central na inflação também não ajudará, porque prejudicará a atividade econômica e exacerbará a dor vivida pelos mais vulneráveis, para quem o desemprego pode ser pior do que o aumento dos preços.

Para finalizar, Martin Guzman ressalta que a raiva pública está atingindo seu pico, devido à redistribuição eficaz da riqueza longe dos trabalhadores provocada pelas políticas de Macri. Como está, as perspectivas da Argentina são incertas, finaliza.

> > Project Syndicate