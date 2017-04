'Project Syndicate': A próxima Revolução Francesa

Em poucas semanas, a França vai eleger seu próximo presidente. Dadas as condições do executivo francês, incluindo a autoridade para dissolver a Assembleia Nacional, a eleição presidencial, realizada a cada cinco anos, é a mais importante da França. Mas as apostas estão mais altas do que nunca desta vez.

O texto de Zaki Laïdi, professor de Relações Internacionais no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po) publicado nesta quarta-feira (19) pelo Project Syndicate prenuncia uma nova revolução francesa.

De acordo com Zaki os dois líderes são Marinha Le Pen, da extrema direita pelo partido Frente Nacional e Emmanuel Macron, ministro da economia na gestão do presidente socialista François Hollande. Se, como esperado, Le Pen e Macron disputarem o segundo turno da eleição em 7 de maio, será um divisor de águas político para a França: a primeira vez em 60 anos que os principais partidos da esquerda e da direita não estão representados na segunda rodada.

O texto de Zaki Laïdi, professor de Relações Internacionais no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po) prenuncia uma nova revolução francesa

A França não sofre tanta agitação política desde 1958, quando, no meio da Guerra da Argélia, o general Charles de Gaulle chegou ao poder e elaborou a Constituição da Quinta República, lembra o texto de Zaki. Essa mudança, como qualquer grande ruptura política, foi impulsionada por uma combinação de profundas dinâmicas subjacentes e as circunstâncias particulares do momento.

Hoje não é diferente, aponta o autor. Primeiro, a dinâmica subjacente: a ascensão, como na maioria dos países desenvolvidos da atualidade, da desconfiança popular em relação às elites, sentimentos de falta de poder, medo da globalização econômica e imigração e ansiedade sobre a mobilidade social descendente e a crescente desigualdade.

Estes sentimentos - juntamente com o papel histórico do Estado francês na promoção da identidade nacional e do crescimento econômico - contribuíram para um aumento do apoio à Frente Nacional, avalia o professor de Relações Internacionais. A mensagem nacionalista xenófoba de Le Pen e as políticas econômicas populistas se assemelham às do candidato de extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon.

O artigo de Zaki analisa que embora o apoio à Frente Nacional esteja crescendo há mais de uma década, o partido até agora foi mantido fora do poder pelo sistema eleitoral da França, que permite que os eleitores se unam contra ele na segunda rodada. E, dada a incapacidade da Frente Nacional de fazer alianças, o poder permaneceu nas mãos dos principais partidos da esquerda e da direita, e assim a França se moveu para um sistema político tripartido.

Agora, Macron está aproveitando as circunstâncias atuais para explodir o sistema. O grande insight de Macron, que poucos reconheceram inicialmente, foi que a divisão direita-esquerda estava bloqueando o progresso, e que a eleição presidencial constituiu uma oportunidade de ouro para ir além dela, sem a ajuda de um movimento político organizado, observa Zaki em seu texto para Project Syndicate. Numa época em que o povo francês está cada vez mais rejeitando o sistema partidário tradicional, a fraqueza inicial de Macron rapidamente se tornou sua força.

Isso ajudou, como o próprio Macron reconheceu, tanto a direita quanto a esquerda, que se fragmentaram nos últimos anos. Isto é particularmente verdadeiro à esquerda, onde uma clara divisão surgiu entre uma corrente reformista, liderada pelo ex-primeiro-ministro Manuel Valls, e os tradicionalistas, representados pelo candidato do Partido Socialista, Benoît Hamon. Os problemas dos socialistas são agravados pela existência de uma esquerda radical que trabalha ativamente para eliminá-los, assim como o partido Podemos de esquerda da Espanha tem procurado substituir o Partido Socialista dos Trabalhadores lá, explica o professor Laïdi.

A fonte das dificuldades do mainstream da dieita é menos clara. Suas forças permanecem geralmente unidas em questões econômicas e sociais. De fato, até alguns meses atrás, seu candidato presidencial, o republicano François Fillon, era esperado para liderar o bloco na primeira rodada por uma ampla margem. Mas um escândalo sobre sua conduta pessoal (ele alegadamente pagou sua esposa e filhos por empregos inexistentes enquanto ele era um membro do parlamento) danificou sua candidatura, lembra Zaki.

Seja qual for a razão para o declínio da direito, Macron beneficiou-se substancialmente dele, bem como das fendas que afligem a esquerda. Mas uma vitória eleitoral é apenas um primeiro passo. Para governar no sistema presidencial-parlamentar híbrido da França, Macron precisaria obter uma maioria na Assembléia Nacional. Isso abre a possibilidade de dois cenários.

No primeiro cenário, Macron ganha rapidamente uma maioria parlamentar, já que os eleitores franceses procuram reforçar seu mandato nas eleições da Assembléia Nacional de junho. Isso é concebível, mas não é certo: é aqui que a falta de um movimento político organizado no terreno continua a ser uma fraqueza para Macron.

É por isso que a eleição de junho poderia dar origem ao segundo cenário: a coabitação com uma coalizão parlamentar composta por uma pequena facção de direita, uma grande facção centrista e uma facção de esquerda desesperadamente dividida, conclui o professor Zaki para Project Syndicate.

*Zaki Laïdi, professor de Relações Internacionais no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), foi assessor político do primeiro-ministro francês Manuel Valls. Seu livro mais recente é Le reflux de l'Europe.

> > The Coming French Revolution